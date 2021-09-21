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Trendyol Gel-Al nokta sayısı 11 bine ulaştı
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TIMETURK / EKONOMİ / Trendyol Gel-Al nokta sayısı 11 bine ulaştı

Trendyol Gel-Al nokta sayısı 11 bine ulaştı

Trendyol’un geçen yıl hayata geçirdiği ve bir yılda yaklaşık 2 milyon Trendyol müşterisinin tercih ettiği Trendyol Gel-Al noktalarının sayısı 11 bine ulaştı.

15 Dakika Önce
2021-09-21 20:46:07
Trendyol Gel-Al nokta sayısı 11 bine ulaştı

Trendyol'un geçen yıl hayata geçirdiği ve bir yılda yaklaşık 2 milyon Trendyol müşterisinin tercih ettiği Trendyol Gel-Al noktalarının sayısı 11 bine ulaştı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercihi olan Trendyol Gel-Al noktaları esnafın ek gelir kazanmasını sağlıyor.

Müşteriler siparişlerini anlaşmalı esnaflardan ve kargo şubelerinden veya kargo otomatlarından 7 gün 24 saat kolayca teslim alabiliyor. Aynı zamanda Trendyol, Gel-Al hizmetini seçen müşterilerine 10 liralık indirim kuponu sunuyor.

Trendyol Gel-Al noktası olmak için başvuru yapan esnafların sayısı gün geçtikçe artıyor. Trendyol Gel-Al noktası olan 5 bin esnaf, kargo dağıtımı ile ek gelir sağlarken, Gel-Al noktası olmalarının işlerine de fayda sağladığını belirtiyor.

Haftanın en az 6 gün açık olan, dükkanında internet erişimi bulunan ve paketleri güvenli bir şekilde muhafaza edeceği yere sahip olan esnaflar Trendyol Gel-Al noktası olabiliyor.

Trendyol Gel-Al noktaları arasında yer alan kargo otomatları da 7 ilde 500 adede ulaşırken, bu sayının gelecek yılın sonunda dört katına çıkması hedefleniyor. Kargo otomatları gelecek yıl 24 ilde Trendyol müşterileriyle buluşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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