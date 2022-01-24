Trendyol Express işçileri düşük zam teklifine karşı eylem başlattı

Trendyol Express işçileri, düşük maaşlara ve yetersiz zam teklifine karşı 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Şirketin Maslak’taki binası önünde toplanan işçiler, şirketin yüzde 11’lik zam teklifini protesto etti.

Trendyol Group firmasının dağıtım ayağı olan Trendyol Express'in işçileri, düşük maaşlara ve yetersiz zam teklifine karşı 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Trendyol Express çalışanları, şirketin İstanbul Maslak'ta bulunan genel merkezinin önünde konvoy oluşturdu. Eskort halinde gelen çok sayıda araç, kornalar eşliğinde plaza önünde toplandı.

Araçlardan inen çalışanlar sloganlar ve pankartlar ile firmayı protesto etti. İşçiler, “Yönetim buraya” şeklinde sloganlar attı.

İşçiler açıklanan resmi enflasyonun yüzde 30'u aştığı, asgari ücrete yüzde 50 zam geldiği koşullarda, şirketin yüzde 11'lik zam teklifini kabul etmiyor.

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