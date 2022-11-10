Trendyol'dan mobilya alışverişlerine montaj hizmeti kolaylığı

İlk aşamada 55 ilde devreye giren montaj hizmeti, yakında tüm Türkiye’de olacak.

Trendyol, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek mobilya alışverişlerinde 'montaj hizmeti'ni başlattı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol, yeni uygulamalar ile tüketicilere kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Yatak odasından yemek odası takımına, çocuk masasından dolap ve gardroba kadar tüm mobilyaların montaj hizmetleri için Trendyol'dan destek alınabilecek.

Müşteriler, Trendyol üzerinden gerçekleştirdikleri mobilya alışverişleri için uygulama üzerinden montaj hizmeti de satın alabilecek. İlk aşamada 55 ilde devreye giren montaj hizmeti, yakında tüm Türkiye'de olacak.

Montaj hizmetinden faydalanmak isteyen müşterilerin mobilyalarını satın alırken tek tık ile montaj hizmetini de seçmeleri yeterli oluyor.

Müşteriler, telefonlarına gelen SMS sonrası kolayca randevularını oluşturup bir hafta içerisinde hizmetten faydalanabiliyorlar. Montaj hizmetini satın alan ve iptal etmek isteyen kullanıcılar ise kurulumdan bir gün öncesine kadar iptal hakkına sahip oluyor.