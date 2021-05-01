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Trendyol’dan esnaf ve KOBİ’lere bir yılda 480 milyon TL’lik destek

KOBİ'lere Nisan 2021’e kadar toplam 400 milyon TL değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunan Trendyol, Mayıs ayında 80 milyon TL değerinde ek kaynak sağlayacak.

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01.05.2021 12:57:23
Trendyol’dan esnaf ve KOBİ’lere bir yılda 480 milyon TL’lik destek

2020 Nisan ayında başlayan Trendyol KOBİ Destek Paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 1 yılda 400 milyon TL'lik katkı sağlayan Trendyol, mayıs ayında 80 milyon TL'lik yeni desteğini açıkladı.

Trendyol açıklamasına göre, şirket, Nisan 2020'de başlattığı 'Trendyol KOBİ Destek Paketi' ile platformunda yer alan esnaf ve KOBİ'leri güçlendirmeye, salgın döneminde işlerinin devamlılığına katkı sağlamaya devam ediyor.

Nisan 2021'e kadar toplam 400 milyon TL değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunan Trendyol, Mayıs ayında 80 milyon TL değerinde ek kaynak sağlayacak. Böylece Trendyol'un esnaf ve KOBİ'lere bir yılda sağladığı destek 480 milyon TL'ye ulaşacak.

- Finansman ve pazarlama desteği

Açıklamada verilen bilgiye göre, Trendyol, KOBİ Destek Paketi kapsamında vade sürelerini yeniden düzenleyerek tüm kategorilerdeki on binlerce esnaf ve KOBİ'ye erken ödeme yaparak güçlü bir nakit akış desteği sağlıyor.

Pazarlama destekli kampanyalar ile platformda satış yapan esnaf ve KOBİ'lerin ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmalarını sağlayarak satış hacimlerini artırıyor.

- 100 binin üzerinde esnaf ve KOBİ'ye eğitim

Trendyol Akademi ile esnaf ve KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen Trendyol, 100 binin üzerinde satıcısına eğitim verdi.

Eğitime katılan esnaf ve KOBİ'ler, e-ticaret operasyonları, satış artırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buldu.

Trendyol satıcıları Trendyol Akademi'de 300'den fazla eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan