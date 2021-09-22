Trakya'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Trakya'da hasat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İlkbaharda ekimi yapılan ayçiçeği, ağustosun son haftalarına doğru hasat edilmeye başlanmıştı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.

Ayçiçeğinde hasat gelecek hafta tamamlanacak.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Dolhan köyündeki hasat çalışmalarını inceleyerek, üreticilerden verim hakkında bilgi aldı.

Aksoy, sulama yapılan alanlarda bu yıl ayçiçeği veriminin dekar başına 350 kilogram olduğunu söyledi.

Bu yıl kuraklık nedeniyle ayçiçeklerinin de olumsuz etkilendiğini anlatan Aksoy, geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşandığını bildirdi.

Üretici Ahmet Çelik ise geçen yıla göre verimin düşük olduğunu ifade etti.

Çelik, bu yıl sıcak hava nedeniyle ekimlerin geç yapılmasının da verimin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.