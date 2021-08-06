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TIMETURK / EKONOMİ / Trakya'da 50 yıldır görülmemiş verim

Trakya'da 50 yıldır görülmemiş verim

Trakya'daki çiftçiler, hasadı sona eren buğdayda bu yıl yüksek rekolte almanın sevincini yaşıyor.

4 Saat Önce
2021-08-06 16:29:29
Trakya'da 50 yıldır görülmemiş verim

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Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, hasadı sona eren buğdayda çiftçinin hem verim hem de kalite açısından güzel ürün elde ettiğini söyledi.

Verimin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 arttığına işaret eden Şaylan, "Don yaşanmasına rağmen verimde ve kalitede düşüş olmadı. Merkezde 840 bin dekar ekili alanımız vardı. Dekar başına 450-550 kilogram verim elde ettik. Kalitesi de çok yüksekti. Çiftçimizin yüzü güldü. Son 3 yılın ortalamasının üzerinde verim aldık bu sene." dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından üreticinin bu yılı güzel geçirdiğini ifade etti.

Başak hasadının tamamlandığını anlatan Arabacı, "Edirne'de yaklaşık 1 milyon 250 bin dekar ekili alanımız vardı. Sezon güzel geçti. Üretici memnun. İnşallah önümüzdeki yıllarda da verim yüksek olur." diye konuştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da buğdayda uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar yüksek verim alındığını dile getirdi.

Önceki yıllarda dekar başına 400-500 kilogram verim aldıklarını, bu rakamın bu yıl 600-800 kilograma çıktığını belirten Saygı, "Çiftçimiz, fenni gübre kullanımından bu yana ilk defa böyle verim aldı. Yaklaşık 50 yılda ilk defa böyle bir verim elde ettik. Allah bize çok güzel yağış verdi. Dekara 15-20 balya düştü." ifadelerini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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