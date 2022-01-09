Trakya Birlik ülkenin ayçiçeği ihtiyacının tamamını üretmeyi hedefliyor

Trakya'da yarım asrı aşan tarihiyle çalışmalarını sürdüren Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ülkenin ayçiçeği ihtiyacının tamamını üretmeyi amaçlıyor.

1966 yılında Babaeski, Edirne ve Lüleburgaz yağlı tohumlar tarım satış kooperatiflerinin bir araya gelerek kurduğu Trakya Birlik, kuruluş yıllarından bugüne kadar hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösterdi.

Trakya Birlik'in kuruluşunda 3 olan kooperatif sayısı bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 48'e yükseldi.

Yine kuruluşta 2 bin 103 olan ortak sayısı 40 binin üzerine çıktı.

Trakya Birlik ülkede üretilen ayçiçeğinin yılda ortalama yüzde 30 ile 50'sini mübayaa ediyor.

Birlik 1300 kişinin çalıştığı 2 yağ fabrikasında, 2020/2021 iş yılı rafine yağ üretimini 136 bin 443 ton, margarin üretimini 9 bin 110 ton üretti.

"Birlik yağ pazarında Türkiye'de lider"

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, AA muhabirine, birliğin 13 ilde faaliyette bulunduğunu söyledi.

Birliğin, ortaklarıyla önemli çalışmalara imza attığını belirten Kırbiç, "Trakya Birlik Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 20'sinden fazlasını mübaaya eden, yağ pazarında Türkiye'de lider olan ve her 5 evden birinde ürünleri bulunan sektör lideridir." dedi.

Ayçiçeği üretiminin artırılması için her yıl çalışma yaptıklarını ifade eden Kırbiç, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği ülkemizde yeteri miktarda üretilemiyor.Yıllık ihtiyacın yüzde 55 ila 65 arasını üretmekteyiz. Devletimiz de üretimin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ülkenin ayçiçeği ihtiyacının tamamını üretmeyi amaçlıyoruz. Trakya'nın ayçiçeği üretiminde bir problem yok, bu bölgede verimler çok fazla. Farklı bölgelerde de üretimi artırabiliriz. Bunlar nasıl olur? Bir takım girdilerde, destekleme yapılır. Üretilen ayçiçeğinin ton başına verilen primini artırarak daha cazip hale getirmek gerekiyor."

"Dolardaki çekilme fiyatları da bir miktar düşürdü"

Kırbiç, 2021'de kuraklık nedeniyle verim düşüklüğü yaşandığını dile getirerek, "Ancak genele baktığımızda üretim fazlaydı. Bu yıl verimin artacağı kanaatindeyiz. Ayçiçeği fiyatları da yukarıya çıkmıştı. İnşallah gelecek dönemlerde fiyatlar çiftçiyi tatmin edecek seviyeye gelir." diye konuştu.

Ayçiçeğinin Türkiye'deki tüm bölgelerde yetişebileceğini vurgulayan Kırbiç, şöyle devam eti:

"Ayçiçeği fiyatı koronavirüs salgını ve döviz artışından dolayı yukarılara çıkmıştı. Dolar kurundaki geri çekilmeden dolayı fiyatlar bir miktar düştü. Önümüzdeki süreçte alınan önlemlerle dengelenecek. Bu yıl çiftçiyi zora sokan gübre fiyatları oldu. Akaryakıt ve tarım ilaçlarında zam oldu ancak bazı gübrelerin fiyatında 6 kata varan artışlar yaşandı. Bu durum çiftçiyi zorlamakta. Bir tedbir alınarak gübre fiyatları düşürülürse, maliyet de düşer."

Kur düzenlemesinin ardından fiyatların oturmaya başladığını anlatan Kırbiç, "Sadece ayçiçeği değil tüm tarım ürünlerinde fiyatlar yükselmişti. Dünyadaki ithal maliyeti neyse ülkemizde de oluşan oydu. Önceki yıllara göre ayçiçeğinde, buğdayda, mısırda ve ham yağda vergi sıfırlandı. Ancak dünyada fiyatlar pandemi nedeniyle arttı. Gelecek dönemde fiyatların daha belirli olacağını ve oturacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.