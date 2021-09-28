Trafik sigortasının ipuçları

Sigortalı aracınız ile kusurlu şekilde karşı tarafa zarar vermeniz halinde yenileme döneminizde kademeniz düşer? Peki sigortada hangi kademeler var ve sigorta sürücülere ne tür kazanım sağlıyor?

Trafik Sigortası'nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilmektedir.Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanmaktadır.

Zorunlu trafik sigortası ne işe yarar?

Sigorta yaptırdığınız araç ile karşı tarafa kusurlu bir şekilde maddi veya bedeni olarak verdiğiniz zararları o yılın trafik sigortası limitlerine kadar karşılar.

Trafik sigortası ölümlü kazada ne kadar öder?

İlgili limit yıl bazında değişmekle beraber, kusurlu bir şekilde karşı tarafa verilen ölüm hasarlarında 2020 yılı için kişi başı yaklaşık 410 bin TL'ye kadar idi

Trafik sigortası değer kaybını karşılar mı?

Aracınızın onarımından kaynaklı oluşabilecek değer kaybı aracınıza zarar vermiş olan kusurlu kişinin trafik sigortasından talep edilebilen bir zarardır. 3 yaşında ve daha küçük araçlar için bu değer hesaplanabilir.

Zorunlu trafik sigortası kaç liraya kadar karşılıyor?

2020 yılı limitleri için maddi hasarlarda araç başıyaklaşık 41 bin, bedeni zararlarda ise kişi başı yaklaşık 410 bin TL idi.

Zorunlu trafik sigortası nasıl iptal edilir?

Trafik sigortası zorunlu olduğu için, poliçe başladıktan sonra isteğe bağlı olarak iptal edilemeyen bir sigorta türüdür. Ancak poliçenin vadesi gelmemiş ise veya aracın satılması ya da sigortalının vefatı halinde iptal edilebilir. Bu durumda o yıl sigortaya ödediğiniz primin iptal tarihine kadar olan kısmı şirketin hakedişi olup, kalan kısmı gün bazlı hesaplanır ve iade edilir.

Hangi araçlara trafik sigortası yapılmaz?

Karayolunda kullanılan tüm motorlu araçlar için trafik sigortası zorunludur.

Araç satışından sonra Trafik Sigortası ne kadar geçerli?

Araç trafik sigortanız aracınız satıldıktan 15 gün sonraya kadar aracı yeni alan yeni araç sahibini güvence altına alacak şekilde devam eder.

Trafik sigortası cam değişimi yapar mı?

Standart bir trafik sigortası poliçesi aracınızın zararlarını karşılamaz, aracınız ile verdiğiniz zararları karşılar. Karşı tarafa verilen zararlar ise cam dahil pek çok türde olabilir. Aracınızın cam dahil diğer hasarları kasko sigortasına dahidir. Bazı sigorta şirketleri trafik sigorta poliçesine ek prim ile aracınızın cam hasarları gibi ek teminat ile güvenceler ekleyebilir.

Aracımın trafik sigortası ne zaman bitiyor?

Her sene yenilemek zorunda olduğunuz zorunlu Trafik Sigortası poliçe tarihinizi öğrenmek için sigorta işleminizi yapan kurum ya da aracı kişiden yardım alabilirsiniz.

Araç satılınca trafik sigortası ne olur?

Araç satışında trafik sigortası iptal edilir ve sigortanın kullanılmayan günlerine ait prim iadesi yapılır.X

Trafik sigortası bozulursa ne olur?

Sigortalı aracınız ile kusurlu bir şekilde karşı tarafa zarar vermeniz halinde yenileme döneminizde kademeniz düşer. Verdiğiniz zarar sadece maddi bir zarar ise kademeniz 1, bedeni bir zarar ise 2 kademe düşer. Kademeniz düştüğünde ise sigorta priminizde artış olur.

Zorunlu trafik sigortası basamakları nedir?

İlk defa bir araç satın aldığınızda 4. basamak ile trafik sigortanız başlar. Hasarsız geçirdiğiniz her bir yılın sonunda, yenileme poliçenizde basamağınız artar (5., 6. ve en son 7. basamak). Kusurlu bir şekilde kaza geçirdiğinizde de basamağınız düşer. Maddi zararlarda 1 basamak düşerken, sakatlık durumlarında ise 2 basamak düşer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.