Trafik sigortası yaptırmazsanız ne olur?

Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türü. Kasko ise isteğe bağlı olarak yapılmaktadır

Aracınız varsa bakımından sigortasına kadar çok iyi takip etmeniz gerekiyor.Trafiğe çıkan araçların belli periyotta bakımı kadar sigortası da önemli. Peki gerek kasko gerekse sigorta anlamında hangi yasal yükümlülüler bulunuyor ve bu konuda hangi aşamalara maruz kalıyoruz....

Kasko ile trafik sigortası arasında ne fark var?

Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türü. Kasko ise isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Trafik sigortası, karşı tarafı mağdur etmemek açısından avantaj sunarken Zorunlu Trafik Sigortası herhangi bir kaza halinde, karşı tarafta oluşabilecek zararları karşılarken kasko kendi aracınızla ilgili hasarları karşılamaktadır. Trafik Sigortasının sınırları devlet tarafından belirlenir ve sabit. Bu, oluşabilecek kaza durumunda karşı tarafın zararlarının belirli bir limit dahilinde karşılanacağı anlamına gelmektedir. Bu limitleri aşan bedeller kasko poliçesi ile ödenebilmekte. Kasko sigortasında ise ihtiyaçlarınız dahilinde limitleri kendiniz belirleyebiliyorsanız.

Kanuni temeli nedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde düzenlenen bu sigorta çeşidi, herhangi bir hasar oluştuğu zaman karşı tarafta oluşabilecek olan maddi ve bedensel zararları üstlenir. Trafik sigortalarının her yıl belirli limitler kapsamında, kaza esnasında araç sahibinde ve araçta oluşabilecek hasarları karşılayabilmesi için yapılır.

Ne zaman yaptırılıyor?

Trafik sigortasına ait olan poliçe süresi 1 yıl ile sınırlı. Sigorta poliçesinin her yıl yenilenmesi kanunlar tarafından zorunludur. 1 yıl geçerli olan poliçenin, poliçe bitim süresine kadar tekrar yenilenmesi gerekir. Trafik sigorta poliçesi için ortaya çıkan yeni uygulamalardan sonra sigorta şirketleri için prim ve teminatlar konusunda serbestlik söz konusu. Sigorta şirketleri, trafik sigortasının prim ücretlerini belirlerken aracın türü, ticari olup olmadığı, yer aldığı il gibi şartlara bakarak değiştirebilir. Ayrıca sigorta şirketleri primler için taksit de uygulayabilmektedir.

Sigorta yapılmazsa ne olur?

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmamış ya da sigortasının süresi dolmuş olan kişilerin araçlarının trafiğe çıkması yasaktır. Araç sahiplerinin trafik sigortasını yaptırması ve düzenli olarak takip ederek sigorta süresi sona ermeden yenilemesi zorunlu.Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan kişilerin araçları trafik şubelerinin otoparklarına götürülür. Cezayı ödeyerek trafikte devam edebilmeniz söz konusu değildir.

Para cezası durumu

Sigortasız araçlar trafikten anında men edilirler. Zorunlu trafik sigortası sebebiyle trafikten men edilen araçların geriye alınması ise zor bir süreçtir. Aracı geri alabilmek için trafik sigortasını yaptırmanız gerekecektir.

Aracın götürüldüğü otoparka giderek ilk önce görevli memurlara durumu haber vermeniz gerekir. Belgelerin tebliğ edilmesi ise en önemli şartlar arasındadır. Bu süreçten sonra araç sigortasız olarak trafiğe çıkartıldığı için sizden para cezası talep edilir. Aracın otoparkta kaldığı her gün için ise ek olarak otopark ücreti de ödemeniz gereklidir.

Sigorta sorgulama süreci

Trafik sigortası fiyatları aracın türü ve yaşı gibi detaylar göz önünde bulundurularak belirlenir. Sigorta şirketleri, farklı marka ve model araçlara daha uygun trafik sigortası fiyatı sunabilir. Ayrıca sigorta şirketleri arasında da fiyat farklılıkları mevcuttur. Ödeme planları da sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple, sigorta şirketi seçimine dikkat etmeniz gerekmektedir.

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