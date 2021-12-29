Araçlar günlük hayatımızda ulaşımımızı kolaylaştırır. Birçoğumuz iş veya özel sebeplerle araçlarımızla trafiğe çıkarız. Bazen farkında olmadan trafik kurallarını çiğneriz. Bu yüzden de trafik ekipleri tarafından bize para cezası kesilir. Kendisine trafik cezası kesilip kesilmediğini merak eden kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, trafik cezası nasıl öğrenilir? Trafik ceza sorgulaması nereden yapılır?

Trafik ceza sorgulaması pek çok kişi tarafından merak edilen konular arasında. Ülkenin farklı bölgelerinde her gün birçok trafik denetimi yapılmaktadır. Yapılan bu denetimler sonrasında evrakları eksik olan kişilere veya trafik kurallarına uymayan kişilere para cezası kesilmektedir. Bu ceza genellikle cezayı kesen memurlar tarafından cezayı alacak kişilere makbuz şeklinde verilmektedir. Ama belirli sebeplerden dolayı bu makbuzu kaybeden kişiler aldıkları cezayı öğrenmek için internette araştırma yapmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Trafik cezası sorgulaması nasıl yapılır?

EGM sayfasından trafik ceza sorgulaması: Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden hem plakanıza hem de ehliyetinize yazılan tüm cezaları sorgulayabilirsiniz. Sorgulama işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak Ad, Soyad, T.C Kimlik No ve Doğum Yılı bilgilerinizi girerek bir doğrulama işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Doğrulama işlemini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra “Araç Plakasına Yazılan Trafik Ceza Sorgulama” veya “Sürücü Belgesine veya Şahsa Yazılan Trafik Ceza Sorgulama” seçeneklerinden birini seçerek gerekli bilgileri doldurup sorgulama sonuçlarına ulaşabiliyorsunuz.

E-devletten trafik ceza sorgulaması: E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için, internet üzerinden veya uygulamadan T.C kimlik numarası ve şifrenizle E-devlete giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” başlığını aratarak ilgili bölüme ulaşabilir ve sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasından trafik ceza sorgulaması: Bu yöntem telefonla mesaj gönderilerek yapılıyor. Telefonumuzun mesaj bölümüne girerek, sorgulama yapmak istediğimiz aracın plaka numarasını, tescil tarihini ve TC Kimlik numaramızı yazarak 1189'a göndermemiz gerekiyor. Mesaj Gönderim Şekli> TPC PLAKANO TESCILTARIHI TCKNO(VKNO)

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezası PTT ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilmektedir. Ayrıca https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-trafik-para-cezasi-borcu-sorgulama-ve-odeme adresinden ve www.ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden trafik borçlarınız ödeyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.