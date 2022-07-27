Trafik cezası sorgulama 2022: Plakadan ceza sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

Trafik kurallarına uymayan sürücüleri polis memurları MOBESE ile emniyet kemeri takmayanları, aşırı hız, kırmızı ışıkta geçenleri, tespit ederek trafik cezası uygular.

Trafik cezaları mevcut olan araç sahipleri tarafındantrafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? Plakadan ceza sorgulama, E-Devlet ceza sorgulama işlemi, EGM ceza sorgulamakonusu merak edilmekte. Merak edilen bu konu hakkında detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

TRAFİK CEZASI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Trafikte oluşan yoğunluğu ve kargaşaaçısından belirli kurallar konulur. Bu kurallara uyulmadığı takdirde bir takım cezai işlem uygulanır. Bu kurallar; Hız kurallarına uyma, Alkollü araç kullanmama, Araç takip mesafesine uyma, Hatalı sollama yapmama, Emniyet kemerinizi takınız, Trafik işaretlerine uyunuz, Geçiş önceliği kurallarına uyunuz, Park ihlaligibi kurallar bulunmakta. Kurallara uymayan araç sahiplerine ceza yazılır. Haklarında cezadan haberdar olmak için sorgulama işleminden faydalanılabilir. Bu işlemler şu şekildedir;

PLAKADAN CEZA SORGULAMA

Sadece plakadan trafik ceza sorgulama veya plakadan borç sorgulama işlemi için “turkiye.gov.tr” adresine girişinizi yapınız. kimliğinizi doğrulayın e-devlet sistemine girişinizi sağlayın. Buradan “Araç plakasına yazılan ceza sorgulama” yazarak gerekli işlemlerini gerçekleştirmiş olursunuz.

EGM CEZA SORGULAMA

Trafik cezası sorgulama işlemlerinden bir diğeri ise EGM ceza sorgulama işlemidir. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden trafik kurallarına uymadığınız takdirde aldığınız cezayı bu linke tıklayarak“https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/TrafikCezaSorgulama.aspx” Trafik Ceza ve Otopark Sorgulamaları aşağıda yer alan adresler üzerinden yapılabilmektedir.

TRAFİK CEZASI ÖDEME

PTT ile ceza ödeme

PTT şubelerine gitmeden online bir şekilde de işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.şubeye gitmeden de ödemenizi yapabilirsiniz. Bu linke tıklayarak https://www.epttavm.com/sayfa/trafik-cezasi-odeme.html ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Anlaşmalı Bankalardan ceza ödeme

Anlaşmalı bankalardan ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu bankalar; Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Finansbank, TEB, Vakıfbank, Denizbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Aktif Bank ve Ziraat Bankasından trafik cezası ödemenizi yapabilirsiniz.

Vergi Dairesi ceza ödeme

En yakın vergi dairesine giderek trafik cezası ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.