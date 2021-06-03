Trafik cezaları silinecek mi? Trafik cezası yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor?

Trafik cezaları silinecek mi? Devlete borcu olan binlerce kişi yeni yapılandırma paketi ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa trafik cezaları ile ilgili de önemli düzenlemeler içeriyor. Trafik cezası, otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezası olanlar yapılandırma ile borçlarından kurtulabilecek. Peki trafik cezası yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Otoyol, köprü ve kaçak geçiş para cezası yapılandırma başvuruları başladı mı?

Trafik cezaları silinecek mi? Devlete borcu olan binlerce kişi yeni yapılandırma paketi ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa trafik cezaları ile ilgili de önemli düzenlemeler içeriyor. Trafik cezası, otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezası olanlar yapılandırma ile borçlarından kurtulabilecek. Peki trafik cezası yapılandırma ne zaman başlıyor? Otoyol, köprü ve kaçak geçiş para cezası yapılandırma başvuruları başladı mı?

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Yapılandırılacak borçlar kapsamında trafik cezaları da bulunuyor. Trafik cezası olan, otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezası olan vatandaşlar trafik cezaları silinecek mi dorusunu soruyor.

Trafik cezaları silinecek mi?

Köprü ve otoyollarda kaçak geçiş yapanlara, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin dört katı idari para cezası uygulanıyor. Bu geçiş ücretinin 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda ise ceza uygulanmıyor. Kaçak geçiş cezası bulunanlar hayata geçirilecek yapılandırma ile bu dört katlık cezayı ödemekten kurtulacak. Peşin ödemede enflasyon farkının %90'ı da silinecek.

Yasaya göre, her bir taşıt için düzenlemenin kanunlaşmasından önce ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre verilen trafik idari para cezası, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile katsayı tutarının en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde yasada belirtilen taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek.

Trafik cezası yapılandırma ne zaman başlıyor?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu'na göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçlular, 31 Ağustos 2021'e kadar idareye başvuracak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.