Traderler ve piyasadaki fonksiyonları

Trader, borsada, finansal piyasalarda işlem yapan kişidir. Bu kişi tahvil, hisse senedi al-sat yaparak faaliyet gösteren bir tacir konumundadır.

Bugün uluslararası piyasalarda milyonlarca kişi borsa ile bitcoin ile, al-sat işlemleri ile döviz ve altın ile ilgileniyor. Bazıları küçük oyuncu bazıları ise büyük. Bazıları kendi çapında işlemlere imza atarken bazıları da büyük montanlı işlemlerle fikir yürütürken mesleki anlamda borsada, finansal piyasalarda al-sat işlemlerinde bulunabilmekte.

Finansal piyasalarda faaliyet gösteren mesleklerin başında ise Trader geliyor. Ülkemizde olduğu gibi borsa ile finansal piyasalarla yeni yeni tanışan ülkelerde bu mesleklere büyük ilgi duyulmakta. Bu açıdan bakıldığında trader mesleğinin iyi bilinmesi gerekiyor.Biz de bu satırlarda bu mesleğe kapı aralamak istedik...

Finansal piyasa oyuncusu

Bugün Türkiye'de trader olarak çalışan insanların sayısı hergeçen gün artıyor. Dünyadaki diğer ülkelere göre meslek ülkemizde yeteri kadar bilinmemekte. Trader, borsada, finansal piyasalarda işlem yapan kişidir. Bu kişi tahvil, hisse senedi al-sat yaparak faaliyet gösteren bir tacir.

Piyasaları, şirketleri analiz ederek, piyasa ve yatırım araçlarını düzgün seçerek en fazla kar elde etmeye çalışır. Kendi için çalışabilir. Fon oluşturup fon yönetebilir. Bir şirket adına çalışıp kendi müşteriyle ilgilenebilir. Kısacası trader pusudaki bir avcı gibi hareket etmektedir.

Hangi yollardan geçmelisiniz?

Trader olabilmenin ilk koşulu borsayı iyi bilmek ve piyasayı iyi takip edebilmek. Bunun yanısıra iyi bir matematik ve ekonomi bilgisine sahip olmak da önemli.Akademik anlamda bakıldığında sermaye piyasası kurulu (SPK) tarafından verilen lisans belgesine sahip olabilmek önemli. Bunun için SPK tarafından açılan sınavlara girip geçmek lazım.

Yabancı piyasaları takip

Yabancı piyasaları takip edebilmek içinde iyi bir yabancı dilmenin önemi burnada ortaya çıkıyor. Yabancı borsaları takip etmek ve oradaki traderlar ile iletişim halinde olmak için bu şart.İnsani ilişkiler de bu açıdan önem arz ediyor.Çünkü müşteri bulmak, tüyo ve fikir alabilmek adına buna vakıf olmak lazım.Bilişim dünyası ile geçinmeniz yetmeyecek ayrıca bilgisayarı iyi kullanmanız ve bilmeniz gerekli. Piyasa ile ilgili programlara hakim olabilmek son derece önemlidir. Artık yakın bir gelecekte bilgisayarı ve programları bilmeyen kişi traderlık yapamayacak konuma gelir.

Hangi refleksle hareket ederler?

Finansal piyasalarda alım ve satım işlemleri yapmakta olan traderlerin amacı elbette para kazanmak. ve kazandırmak.Piyasalar sıkı takip edilirken sadece Türk değil yabancı piyasalar da analiz edilir.

Piyasalar izlenerek doğru zamanda alım ve satım işleri gerçekleştirir.İnsanlarla sürekli iletişim halindedir. Onlarla bilgi, tüya ve fikir alışverişi yaparlar.Risk yönetimi yaparak buna göre hareket ederler.

Aktif bir hayat yaşarlar ve sürekli gözleri kulakları piyasadadır.Dünyada olan biten ve piyasayı etkileyen olayları öğrenmeye çalışırlar.İyi bir bilgisayar kullanıcıdırlar.Yatırımcılarını piyasa hakkında bilgilendirme yapmaktadırlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.