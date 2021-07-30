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TIMETURK / EKONOMİ / Trabzon ve Giresun'da fındık mesaisi başlıyor

Trabzon ve Giresun'da fındık mesaisi başlıyor

Trabzon ve Giresun'da fındık toplanmaya sahil kesiminde 7 Ağustos'ta başlanacak.

3 Saat Önce
2021-07-30 13:04:26
Trabzon ve Giresun'da fındık mesaisi başlıyor

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Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Halil Şaşmaz başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla komisyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Trabzon il merkezi ve ilçelerinde fındık hasadının, sahil kesiminde (0-250 metre) 7 Ağustos, orta kesimde (251-500) 12 Ağustos ve yüksek kesimlerde (500 metre üzeri) 20 Ağustos'ta yapılması kararlaştırıldı.

Giresun'da ise sahil kesimde 7 Ağustos, orta kesimde 14 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 21 Ağustos'ta hasat yapılacak.

Öte yandan, Trabzon'un her bölgesi için belirlenen hasat tarihinden 7 gün sonra, Giresun'un her bölgesi için belirlenen hasat tarihinden ise 5 gün sonra fındık ihracatına izin verilmesi kararı da alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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