DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Batı Şeria'daki liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı
12 projede 15 bin konut satılacak
FHKC liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı
İngiltere’den tır/kamyon şoförü açığına karşı 5 bin vize
Trabzon'da istavrit bolluğu; 10 TL'ye düştü
Konutların yüzde 80'i yangın yönetmeliğine uygun değil
Dolara 'benjamin' diyorlar; 20 ilde sahte para operasyonu
Babacan: 'Bu hukuksuz düzene son vereceğiz’
755. gün… '8 senedir evladımı arıyorum’
Avrupa'nın en yoğun havalimanı; veriler açıklandı
Aydos Ormanı'nda gölete giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a ‘kitap’ tepkisi
Hatay'da jumbo karides bolluğu; kilosu 160 TL
Taliban'ın kalesi Kandahar'da silah ticareti sona eriyor
İstanbul Fatih’te tedirginliğe neden olan görüntüler

TIMETURK / EKONOMİ / Trabzon'da istavrit bolluğu; 10 TL'ye düştü

Trabzon'da istavrit bolluğu; 10 TL'ye düştü

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, bol miktarda avlanan istavrit ile kıyıya dönüyor.

59 Dakika Önce
2021-09-26 17:17:52
Trabzon'da istavrit bolluğu; 10 TL'ye düştü

Yeni av sezonunun açılmasının ardından geçmiş yıllara göre fazla miktarda avlanan istavrit, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavritin kilogramı 10-15, hamsinin 25-30, barbunyanın 35, çinekopun 40, çupranın ise 60 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, istavrit bolluğu ile satışlardan memnun olduklarını söyledi.

İstavritin yanı sıra az da olsa hamsi ve palamut avının gerçekleştiğini ifade eden Bektaşoğlu, "Palamut ve hamsinin fiyatları istavrite göre biraz yüksek olsa da vatandaşlar yine ilgi gösteriyor. İstavrit şu anda 10-15 liradan satılıyor. Bu da avın bol olmasından kaynaklanıyor. Palamut için de yakın bir zaman içerisinde aynı istavritte olduğu gibi bol avlanma bekliyoruz. Tezgahlar şenlendiği zaman da fiyatlara iyi yönde yansıyacak." diye konuştu.

Mehmet Örseloğlu ise av yasağının bitmesiyle başlayan aralıksız istavrit avının bu hafta da devam ettiğine dikkati çekti.

Balık pazarına insanların hafta sonu daha fazla ilgi gösterdiğine değinen Örseloğlu, "Bol miktarda avlanan istavritle beraber fiyatlar 10 liraya kadar düştü. Bu sezon geçmiş yıllara göre istavritin yeni sezonda çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu şekilde devam ederse fiyatlar bir miktar daha düşebilir. Bundan sonraki süreçte de aynı gidişatın palamuttan yana olmasını istiyoruz. Havaların biraz daha soğumasıyla palamut için de aynı şeyleri söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN