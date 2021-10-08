DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hurda parçalarla go-kart yaptı
ABD petrolünde son 7 yılın en yüksek fiyat seviyesi
Hollanda medyası: 'Türk SİHA'ları giderek daha fazla satılıyor'
Borçka Belediyesi'nden ‘Nobel esprili’ paylaşım
Piyasalarda 'enerjik' hareketlenme
Osmangazi Üniversitesi’ndeki ücretli HGS davalık oldu
Libya’daki yabancı ve paralı askerlerle ilgili kritik gelişme
Borsa günü yükselişle tamamladı
Altın yükselişe geçti
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 448 bini geçti
Trabzon'da 7 milyon dolarlık balıkçı gemisi denize indirildi
Tamer Karadağlı: Şimdiki oyuncular inandırıcı gelmiyor
‘Tunus'ta gazetecilerin tutuklanması endişe verici’
Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama
Bebeğinizin nezle olduğunu anlamak için...

TIMETURK / EKONOMİ / Trabzon'da 7 milyon dolarlık balıkçı gemisi denize indirildi

Trabzon'da 7 milyon dolarlık balıkçı gemisi denize indirildi

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tersanede bir firma tarafından 11 ayda imal edilen, 46 metre uzunluğunda, 970 groston ağırlığındaki balıkçı gemisi, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla Karadeniz'e indirildi.

1 Saat Önce
2021-10-08 18:30:09
Trabzon'da 7 milyon dolarlık balıkçı gemisi denize indirildi

Sürmene'deki Çamburnu Tersanesi'nde faaliyet gösteren bir firma tarafından 7 milyon dolarlık maliyetle yapımı tamamlanan 46 metre uzunluk ve 18 metre genişliğe sahip "Mehmet Kobya" adlı geminin denize indirilmesi töreninde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, herkesi gururlandıran bir üretimin suyla buluşmasına tanıklık ettiklerini söyledi.

Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye'de, denizcilik ve deniz ürünleri alanında üretime ve istihdama katkı sağlayacak çok önemli yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirten Ustaoğlu, "Bu gemi artık ülkemizdeki denizlerde ve uluslararası sularda faaliyete başlayacak. Bu gemimiz 70'in üzerinde kişinin istihdamını da sağlayacak." diye konuştu.

Trabzon'un bölgenin en önemli cazibe ve çekim merkezi olduğunu ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Trabzon'da üretilmiş yüzlerce balıkçı teknesinin hizmet verdiğini ifade eden Ustaoğlu, "Burada her yıl 40 civarında balıkçı gemimizin imalatı yapılıyor. Bu gerçekten çok ciddi bir sektör ve çok ciddi bir üretim. Bunların üretim ve ihracatta da ayrı bir yeri var. 11 ay gibi kısa bir sürede bu gemimiz hizmete hazır hale geldi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gemide çalışacak personele de Allah kaza bela göstermesin. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Horon gösterisinin ardından geminin suya indirilmesi dolayısıyla dua edildi. Vali Ustaoğlu ve diğer protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından geminin suya indirme işlemine geçildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından 970 groston ağırlığındaki balıkçı gemisi Karadeniz'e indirildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş