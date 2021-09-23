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TIMETURK / EKONOMİ / TPF Başkanı Düzgün: Zincir marketler Anadolu’daki küçük esnafı bitiriyor

TPF Başkanı Düzgün: Zincir marketler Anadolu’daki küçük esnafı bitiriyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor” açıklaması hakkında yaptığı değerlendirmede bulundu

2 Saat Önce
2021-09-23 21:47:41
TPF Başkanı Düzgün: Zincir marketler Anadolu’daki küçük esnafı bitiriyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor” açıklaması hakkında, zincir marketlerin Anadolu'daki küçük esnafı olumsuz etkilediğini ve sektöre darbe vurduğunu belirtti.

Bloomberg HT'ye konuk olan, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlere ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

TPF Başkanı Düzgün, zincir marketlerin gittikleri her yerde sektöre “darbe” vurduğunu ve fiyatlarda artışa neden olduğunu söyledi. Zincir marketlerin Anadolu'daki illerde daha da çoğaldığının altını çizen Düzgün, “Oradaki küçük esnafı bitiriyorlar. Bu da haliyle sektöre zarar veriyor ve fiyatlara yansıyor. Bu sebepten dolayı, öncelikle açılış kriterleri bir düzene bağlanmalıdır.” yorumunu yaptı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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