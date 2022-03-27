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Toz şeker ne kadar oldu? Toz şekere ne kadar zam geldi? 1 kg ve 5 kg şeker fiyatı ne kadar oldu?
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TIMETURK / EKONOMİ / Toz şeker ne kadar oldu? Toz şekere ne kadar zam geldi? 1 kg ve 5 kg şeker fiyatı ne kadar oldu?

Toz şeker ne kadar oldu? Toz şekere ne kadar zam geldi? 1 kg ve 5 kg şeker fiyatı ne kadar oldu?

Toz şeker ne kadar oldu? Ayçiçek yağında yaşanan zamdan sonra şeker zammı gündeme bomba gibi oturdu. Stok yapan fırsatçılar nedeniyle yaşanan fiyat artışları, şekeri vurdu. Peki ama güncel şeker fiyatlarında yüzde kaç artış yaşandı? 1 kg ve 5 kg şeker fiyatı ne kadar oldu? Toz şekere ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-27 17:35:34
Toz şeker ne kadar oldu? Toz şekere ne kadar zam geldi? 1 kg ve 5 kg şeker fiyatı ne kadar oldu?

Ayçiçek yağında yaşanan zamdan sonra şeker zammı gündeme bomba gibi oturdu. Stok yapan fırsatçılar nedeniyle yaşanan fiyat artışları, şekeri vurdu. Peki ama güncel şeker fiyatlarında yüzde kaç artış yaşandı? 1 kg ve 5 kg şeker fiyatı ne kadar oldu? Toz şekere ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Toz şeker ne kadar oldu?

Stokçular nedeniyle şeker fiyatlarında artış yaşandı. Ucuzluk market olarak bilinen zincir marketlerde dahi şeker fiyatları neredeyse iki katına çıktı.

Zincir marketlerde 5 kg şeker fiyatı 49TL'den 89 TL'ye yükselirken; 1 kg şeker fiyatı ise 11,45 TL'den 18,45 TL'ye yükseldi.

1 kg ve 5 kg şeker fiyatı ne kadar oldu?

Şeker fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Fiyatlar, satışa ssunulan marketlere ve markasına göre değişkenik gösteriyor. Zincir marketlerde güncel olarak;

- 1 kg toz şeker; 18,45 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

- 1 kg küp şeker; 19,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

- 5 kg toz şeker; 89 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. .

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