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TIMETURK / EKONOMİ / Toyota Adapazarı fabrikası üretime ara veriyor

Toyota Adapazarı fabrikası üretime ara veriyor

Toyota’nın Adapazarı’ndaki fabrikası çip arzında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla üretimi geçici olarak durduracak.

2 Saat Önce
2021-08-18 16:27:13
Toyota Adapazarı fabrikası üretime ara veriyor

Bloomberg'e konuşan şirket sözcüsüne göre, fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime ara verecek.

Toyota Türkiye internet sitesine göre Toyota Motor Manufacturing Turkey fabrikası yılda 280 bin üretim kapasitesine sahip ve Japon markanın Avrupa'daki en büyük üreticisi durumunda.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Bloomberg HT yayınında üretim tarafında bu aksaklıkların sıkıntı yarattığını, bununla birlikte söz konusu girdilerin otomobillerden çıkarılmamaya çalışıldığını söylemişti.

Bozkurt, sektörde şu an büyük en büyük sıkıntının müşteri talebine cevap verememek olduğunu, markaların elinde talebi karşılayacak kadar araç olmadığını belirtmişti.

Dünyada da çip araları devam ediyor

Otomotiv sektörü küresel düzeyde de çip arzında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla üretimin aksadığı görülüyor.

Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, Malezyalı tedarikçinin, Fiesta modelinin elektronik kapı modülünde kullanılan yarı iletkenlerin sevkiyatını koronavirüs nedeniyle geciktirmesi sonucu Köln'deki fabrika işçilerinin 17 Ağustos'tan itibaren 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtildi.

Fabrika yönetimi tarafından çalışanlara iletilen yazıda ise 6 Eylül'den sonra yarı iletken malzeme temininin hala belirsiz olduğu, kısa süreli vardiyaların daha uzun sürebileceği kaydedildi.

Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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