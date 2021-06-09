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Toygan Pulat, Arçelik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu

Arçelik'in İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Toygan Pulat getirildi.

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09.06.2021 19:29:41
Toygan Pulat, Arçelik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu

Arçelik'in İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Toygan Pulat getirildi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevi Toygan Pulat'a verildi. Pulat, 145'ten fazla ülkede farklı coğrafyalarda, 35 binin üzerinde çalışanı olan Arçelik'in insan kaynakları politika ve stratejilerinin belirlenip uygulanmasından sorumlu olacak.

Pulat, Orta Doğu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisansının ardından, Bilkent Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını (MBA) tamamladı.

Kanada'nın McMaster Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi gören, 2000-2003 yılları arasında Eli Lily and Company'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev alan Pulat, 2003 yılında katıldığı Carlsberg Group bünyesinde sırasıyla Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Asya Bölgeleri İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Kariyerine Vodafone Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak devam eden Pulat, Avon ve Coty'de sırasıyla Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Kıdemli İK Direktörlüğü ve Asya, Latin Amerika, Orta Doğu&Afrika İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Pulat, son olarak, Diageo bünyesinde Asya Pasifik İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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