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TIMETURK / EKONOMİ / Total ve Ziraat Bankası'ndan kazandıran kampanya

Total ve Ziraat Bankası'ndan kazandıran kampanya

Total İstasyonları ve Ziraat Bankası'nın imzaladığı yeni anlaşmayla Bankkart sahipleri akaryakıt alışverişlerinde kullanılmak üzere 'Bankkart Lira' kazanacak.

2 Saat Önce
2021-07-16 08:33:03
Total ve Ziraat Bankası'ndan kazandıran kampanya

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Total İstasyonları ve Ziraat Bankası'nın imzaladığı yeni anlaşmayla Bankkart sahipleri akaryakıt alışverişlerinde kullanılmak üzere 'Bankkart Lira' kazanacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya 14 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Bankkart üyesi Total istasyonlarında geçerli olacak ve kazanılan Bankkart Lira'lar, 15 Eylül 2021 tarihine kadar akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinde kullanılabilecek.

Kampanya ile müşteriler farklı günlerde ve tek seferde yapacakları dördüncü 150 lira ve üzeri akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde 50 TL Bankkart Lira kazanacak.

Kampanyaya katılmak isteyen Bankkart sahipleri, ilk alışverişten önce Bankkart Mobil, bankkart.com.tr üzerinden ya da TOTAL yazıp 4757'ye ücretsiz SMS göndererek katılım sağlayabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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