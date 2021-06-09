Too İnteriors’un kurucusu ve CEO’su Mimar Özgür Özer, mekan tasarımına ilişkin açıklamalar yaptı

Too İnteriors’un kurucusu ve CEO’su Mimar Özgür Özer, mekan tasarımının önemine ilişkin yorumlarda bulundu.

Sözlerine iş dünyasından bir örnekle başlayan Özgür Özer, “Bir ortamı çalışılabilir kılan tabii ki öncelikle insandır. Ancak, prestijli bir ofis de çalışanların, iş yaptıkları ortamı benimsemesine katkı sağlar. Bu da insanları motive ederek performans artışı sağlar” ifadelerini kullanarak, “Biz de İşteki başarılarınızın artmasına yardımcı olacak ve ulaştığınız noktadan günden güne daha da ileri gitmenizi sağlayacak kalite algısını yeniden oluşturuyoruz” diye konuştu.

Too İnteriors firması olarak, günün trendlerini takip ederek kullanıcı odaklı ve modern hizmet verdiklerini söyleyen Özgür Özer, “Çalışma ve yaşam alanlarınız için ihtiyaç duyduğunuz çözümler sunuyoruz. Keyif veren detayları ile her anında huzur bulacağınız bir ev, misafirleriniz ve sizin keyifli vakit geçirmenize imkânı sağlayacak karakteri ve hikâyesi olan mekanlar tasarlıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.