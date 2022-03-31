TOKİ Tekirdağ Çorlu Kura sonuçları açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tekirdağ Çorlu Nusratiye kura sonuçları ve isim listesi belli oldu. Rekor sayıdaki başvurunun ardından hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Tekirdağ Çorlu Nusratiye Mahallesi 515 adet konut projesi kapsamında stoklarda kalan 125 adet konut için geçtiğimiz hafta başvuru süreci tamamlanmıştı. Projeye rekor sayıda talep oluşurken, 125 adet konut için tam 4160 kişi başvuru yaptı.

TOKİ TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE KURA SONUÇLARI

Toplu Konut İdaresi tarafından kura ile satışa çıkarılan projede 52 adet 3+1 nitelikli konut ve 73 adet 2+1 konut yer alıyor. Söz konusu 125 konut için 31 Mart 2022 tarihinde (bugün) noter huzurunda Konut Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası çekildi. Rekor sayıda başvuru yapılan konutlar için kurada ismi çıkan 125 kişi ilk kez ev sahibi olma şansı yakaladı.

TOKİ Çorlu Nusratiye konut projesindeki 3+1 dairelerin net alanı 95 metrekareden oluşurken konutlar için yüzde 25 peşinat bedeli talep edilmesini yanı sıra başlangıç taksitleri 3 bin 529 TL oluyor. 2+1 dairelerin ise net alanı 74 metrekare olurken yüzde 25 peşinatlı 180 ay vadeli konutların aylık başlangıç taksitleri 1.821 TL olmaktadır.

TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE TOKİ 2+1 3+1 İSİM LİSTESİ

TOKİ Tekirdağ Çorlu Nusratiye konut projesi için konut alma hakkı ve konut belirleme kurası noter huzurunda banka ve idare yetkililerinin denetiminde gerçekleştirildi. Kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden (Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram) üzerinden canlı yayınlanırken başvuru sahipleri kura çekimini canlı takip etme şansı yakaladı.

Kaynak: emlak365.com .