TOKİ taksitleri sabit mi? TOKİ projesi taksitleri her yıl zamlanır mı? TOKİ taksitleri ne kadar?

TOKİ taksitleri sabit mi? TOKİ sosyal konut projesinin ödemelerindeki kolaylık ve uzun vade, ev sahibi olmak isteyenleri de cezbediyor. Binlerce aile için ev umudu olan TOKİ'nin ödeme planı için bir soru gündeme geldi: TOKİ taksitleri sabit mi? Peki bununla birlikte, TOKİ projesi taksitleri her yıl zamlanır mı? TOKİ taksitleri ne kadar? İşte detaylar.

TOKİ sosyal konut projesinin ödemelerindeki kolaylık ve uzun vade, ev sahibi olmak isteyenleri de cezbediyor. Binlerce aile için ev umudu olan TOKİ'nin ödeme planı için bir soru gündeme geldi: TOKİ taksitleri sabit mi? Peki bununla birlikte, TOKİ projesi taksitleri her yıl zamlanır mı? TOKİ taksitleri ne kadar? İşte detaylar.

TOKİ taksitleri sabit mi?

Hak sahipleri ilk etapta yüzde 10 peşinat verecek ve taksitleri ödemeye başlayacak. Daha sonra konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanmış olacak. Zam, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

2+1 ve 3+1 ödemeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemeler hakkında;

"Böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir." açıklamasını yapmıştı.

TOKİ e-Devlet başvuruları ne zaman?

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek çevrimiçi başvurularda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle, yapılacak online başvurularda T.C. kimlik numarasının son hanesine bakılacak.

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Başvuru ücreti ne kadar?

Konut belirleme kurası başvuru bedeli olarak 500 TL ödeme yapılmasına karar verildi.