TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde inşa edilen 54 konut ve 32 iş yerini, 'açık artırma yöntemi' ile satışa sundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde inşa edilen 54 konut ve 32 iş yerini, "açık artırma yöntemi" ile satışa sundu.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, alıcılar, 54 konut ve 32 iş yerine, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek. Konut ve iş yerleri hemen teslim edilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

- Başvurular 28 Temmuz'da başlayacak

Müzayede, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11.00'de, Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak, "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek.

Açık artırma için başvurular, 28 Temmuz'da başlayacak, açık artırma gününde de Türkiye Halk Bankasının tüm şubelerine başvuru yapılabilecek.

Satışa ilişkin detaylara, "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.