TOKİ'nin yeni projesinde detaylar belli olmaya başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hazırlanıyor. TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Proje ile asgari ücretle çalışanlar da ev sahibi olabilecek. Çalışmanın detaylarını gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde 450 ila 500 bin konut ve iş yeri yapılması planlanıyor. Projenin ayrıntılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ay açıklayacak.

20 yıl vade imkanı sağlanacak

Proje ile asgari ücretle çalışanlar da artık konut sahibi olabilecek. Sosyal konut projesine hiç evi olmayanlar ile belirli gelir seviyesine sahip olanlar başvurabilecek.

Emekliler, gazi ve şehit yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler için de kota ayrılacak.

Ödemelerde 20 yıla kadar vade imkanı sunulacak. Yüksek inşaat maliyeti ve arsa sorununa destek ise devlet tarafından sağlanacak.

Sanayi tesisleri inşa edilecek

Sosyal konutun yanı sıra, üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Proje sayesinde uzun vadede, düşük taksitlerle iş yeri sahibi olunabilecek.

TOKİ tarafından yapılan sosyal konut projeleri ile artan kira ve konut fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor.

TRTHaber .