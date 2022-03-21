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TIMETURK / EKONOMİ / TOKİ'nin yeni indirim kampanyası yarın başlıyor

TOKİ'nin yeni indirim kampanyası yarın başlıyor

TOKİ, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim uygulanacak. Yarın başlayacak başvurular 19 Nisan'da sona erecek.

2 Saat Önce
2022-03-21 18:57:15
TOKİ'nin yeni indirim kampanyası yarın başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl düzenlediği indirim kampanyası başlıyor.

Kampanyadan, taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyaya dahil olmayacak.

TOKİ'den yüzde 22 indirim

İndirim kampanyasından borcunun tamamını kapatmayacaklar da faydalanabilecek. Borcun en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi durumunda da yüzde 22 indirim uygulanacak.

Kampanyaya katılacakların, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da olmamalı.

Başvurular için son gün 19 Nisan

İsteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Yarın başlayacak kampanyaya başvurula 19 Nisan'da sona erecek. .

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