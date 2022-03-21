TOKİ'nin yeni indirim kampanyası yarın başlıyor

TOKİ, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim uygulanacak. Yarın başlayacak başvurular 19 Nisan'da sona erecek.