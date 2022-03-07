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TIMETURK / EKONOMİ / TOKİ'nin indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu

TOKİ'nin indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22, arsa alıcıları için ise yüzde 10 indirim yapılacak.

2 Saat Önce
2022-03-07 10:56:22
TOKİ'nin indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları ile arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası, bu yıl 22 Mart'ta başlayacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 indirip yapılacak.

İndirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Mart - 19 Nisan 2022 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

- Arsa alıcılarına yüzde 10 indirim

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcılarına ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, 22 Mart - 14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayının 30'uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

- İndirim kampanyasından yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. .

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