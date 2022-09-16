TOKİ konut projesi; Örnek ödeme planı belli oldu

‘İlk Evim İlk İş Yerim’ sosyal konut projesinin duyurulduğu günden bu yana emlak piyasasında fiyatlara dengelenme getirdiği belirtiliyor. Bakanlığın örnek ödeme planlarını kamuoyuyla paylaştığı projede, devlet sübvansiyonunun yüzde 40 ve üzerinde olduğu görülüyor.

‘İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinin duyurulduğu günden bu yana emlak piyasasında fiyatlara dengelenme getirdiği belirtiliyor. Bakanlığın örnek ödeme planlarını kamuoyuyla paylaştığı projede, devlet sübvansiyonunun yüzde 40 ve üzerinde olduğu görülüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan ‘İlk Evim İlk İş Yerim' isimli dev sosyal konut projesine yönelik yoğun başvuru süreci dün de devam etti. Anlık olarak on binlerce kişinin E-devlet sistemi ve Halkbank ile Ziraat Bankası şubelerinden talep oluşturduğu görüldü. Bu yoğunluğun piyasaya da bir denge etkisi getirdiği ifade ediliyor. Gayrimenkul uzmanları bir süredir gündemde olan ve geçtiğimiz gün detayları netleşen proje ile özellikle 2 milyon liranın altında fiyatlaması olan konutlarda bir dengelenme başladığına vurgu yapıyor.

Devam edecek bir yapıda hayata geçirilen ‘İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde toplamda 2028 yılına kadar 81 ilde 500 bin konut, 250 bin altyapılı konut arsası, 50 bin iş yeri satışa sunulacak. İlk etapta 81 ilde 250 bin konut inşa edilecek, 100 bin altyapılı konut arsası satışa sunulacak, 10 bin iş yeri ile vatandaşlara kendi işini kurma imkanı sunulacak. İlk etap için başvuruların büyük yoğunlukla devam ettiği sosyal konut projesi kapsamında gençler ve emeklilere yüzde 20'şer; şehit yakınları/gaziler ve engelliler için ise yüzde 5'er kota ayrıldı. Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek.

‘TALEPLER BEKLEMEDE'

Böyle bir projeye büyük bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, konuta erişimin çok zorlaştığı bu dönemde projenin kaynak ve imkan yarattığını söyledi. Akdoğan, piyasada yüksek talebe karşılık düşük konut üretimi nedeniyle sürekli artan fiyatlarla karşılaşıldığını hatırlatırken, “Sosyal konut projesi duyurulduğundan bu yana zaten belli bir kesim talebini beklemeye aldı. Bu durum fiyatlarda bir balans etkisi yarattı. Piyasada daha dengeli bir fiyatlamanın olduğu günler bizi bekliyor” diye konuştu.

‘FIRSATLAR OLUŞTU'

Bünyesinde çeşitli emlak satış markalarını bulunduran Master Türk Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Taş, küresel enflasyonun inşaat maliyetlerindeki artışı tetiklediğini anlatırken, bu ortamda dar gelirli grubun ‘ev alma hayalinin kalmadığını' ifade etti. Projenin bu beklentiyi hem ‘hayal olmaktan çıkardığını' hem de fırsatlar yarattığını anlatan Taş, “1-2 milyon altındaki piyasada fiyatlar dengelenir. Müstakil konut parselli arsalarda da fiyat artışı durur” dedi.

ÖRNEK ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

‘İlk Evim ilk iş Yerim' projesiyle dar gelirli, asgari ücretli ailelerin konuta erişimini kolaylaştırmak için maliyetlerde yüzde 40 sübvansiyon yapıldı. Örnek planı, 2+1 75 ve 85 metrekare, 3+1 105 metrekare daire tiplerine göre belirlendi. Buna göre İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 131 bin 700 lira olan konut, kampanya kapsamında yüzde 40 devletin sübvanse etmesiyle vatandaşa 679 bin liraya gelmiş olacak. Aynı tip dairelerin 113 bin 170 lira olan peşinat bedeli 67 bin 900'e, taksitleri de 4 bin 243 liradan 2 bin 546 liraya gelecek. Aynı illerde maliyeti 1 milyon 583 bin 400 lira olan 3+1 tipinde 105 metrekarelik konutun kampanya kapsamında fiyatı 950 bin liraya düşecek. 158 bin 340 lira olan peşinat bedeli 95 bine, taksitleri de yine yüzde 40 indirimle 5 bin 938 liradan 3 bin 563 liraya çekildi.

KÜÇÜK ŞEHİRLER DE DAHİL

Adana, Kayseri, Konya, Gaziantep ve Samsun gibi büyükşehirlerde 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 71 bin 700 lira olan konut, yüzde 40 devlet sübvansesiyle 643 bin liraya gelecek. Peşinatlar 107 bin 170 liradan 63 bin 300'e, aylık taksitler ise 4 bin 18 liradan 2 bin 411 liraya düştü. Yine aynı şehirlerde bulunan maliyeti 1 milyon 500 bin lira olan 3+1 105 metrekarelik konut, 900 bin liraya satılacak. Peşinatlar 150 binden 90 bine, aylık taksitler ise 5 bin 625 liradan 3 bin 375 liraya düşecek.

Bolu, Kütahya, Şırnak, Çanakkale gibi büyükşehir olmayan illerde ise 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 13 bin 400 lira olan konut, yüzde 40 sübvansiyon ile 608 bin liraya gelmiş olacak. Peşinatlar 101 bin 340 liradan 60 bin 800'e, aylık taksitler ise 3 bin 800 liradan 2 bin 280 liraya düştü. Yine aynı şehirlerde bulunan maliyeti 1 milyon 416 bin lira olan 3+1 105 metrekarelik konut, 850 bin liraya satılacak. Peşinatlar 141 bin 670 liradan 85 bine, aylık taksitler ise 5 bin 313 liradan 3 bin 187 liraya gelecek.

2 GÜNDE 1.5 MİLYON BAŞVURU

İlk başvuru gününde gece saatlerine kadar 900 bine yakın kişinin talep oluşturduğu proje için iki günde 1.5 milyon vatandaş başvuru yaptı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) alınan bilgiye göre, ilk etapta 81 ilde yapılacak 250 bin konut için başvurunun ikinci gününde çoğu E-devlet'ten olmak üzere talepler oluşturuldu. Toplam başvuru sayısı 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı. Başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve E-devlet'ten yapılıyor.

KONUT SATIŞI AĞUSTOSTA AZALDI

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.7 azalarak 123 bin 491 oldu. Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.7 artışla 943 bin 791 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları da ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 azalarak 5 bin 273 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 814 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 750 konut satışı ile İstanbul ve 317 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44.6 artarak 44 bin 595 oldu.

Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 238 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile İran, 417 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Kaynak: Milliyet .