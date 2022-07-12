TOKİ'den ucuz konut hamlesi: 163 bin liradan başlıyor!

TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde, toplamda 3 bin 151 konutu kuralı satışa sunacağını açıkladı. 18 Temmuz'da başlayacak başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’na yapılacakken, ödemeler ise projeye göre değişiklik gösteriyor. İşte TOKİ ucuz ev kampanyasına dair tüm detaylar…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı. TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlara başvurular ise 18 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

ÖDEME KOŞULLARI NELER?

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek

BAŞVURU ŞARTLARI

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

İZMİR: Artan konut ihtiyacını karşılamak için inşaatlara hızla devam eden TOKİ, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor.

Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 TL'den başlıyor. Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak.

KIRIKKALE: Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin lira olacak. 18-29 Temmuz arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

KOCAELİ: İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konut satışa sunuldu. 2+1 ve 3+1 nitelikli konutların başlangıç satış fiyatı 415 bin TL'den, taksit tutarı 2.596 TL'den başlıyor.

SİVAS: Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 2+1 ve 3+1 nitelikli 247 konut satışa sunuldu. Konutların fiyatı 408 bin liradan taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

UŞAK: Merkez Projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

KÜTAHYA: Merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin liradan başlayacak.

SİİRT: Şehir genelinde 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin liradan taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

ÇORUM: 139 konuta vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecekler.

YOZGAT: Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin liradan başlarken taksitler ise 2.239 TL'den başlayacak.

ŞANLIURFA: Satışa sunulan 125 konut fiyatı 412 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise 2.062 TL'den başlıyor.

IĞDIR: Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin lira, taksitleri ise 1.928 TL'den başlıyor.

KİLİS: Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin liradan başlarken taksitler ise 1.482 TL'den başlayacak.

KARAMAN: Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin lira, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

BURSA: 2+1 ve 3+1 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.

ELAZIĞ: 11 konutun fiyatı 441 bin liradan, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.

HATAY: Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatları 410 bin liradan başlıyor. Taksitler ise 2.052 TL'den başlayacak.

GAZİANTEP: Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konut fiyatı 444 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise 2.221 TL'den başlıyor.

KONYA: Akören projesinde 3 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 1.442 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 384 bin liradan başlayacak.

AKSARAY: Ağaçören projesinde 1 konut satışa sunuldu. Fiyat 384 bin lira, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

BOLU: Seben projesindeki 1 konutun fiyatı 415 bin lira, taksiti ise 1.559 TL olacak.

ÇANKIRI: Şabanözü'de 1 konut satışa sunuldu. Konutun fiyatı 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlendi.

ERZİNCAN: Tercan projesindeki 1 konutun fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak.

TEKİRDAĞ: Çorlu projesinde 1 konut kuralı satışa sunuldu. Fiyat 506 bin lira, taksit ise 1.899 TL olarak belirlendi.

VAN: Tuşba projesindeki 1 konutun fiyatı 440 bin lira, taksiti ise 1.652 TL olacak. .