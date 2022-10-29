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TIMETURK / EKONOMİ / TOKİ'den İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı

TOKİ'den İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde e-Devlet başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-10-29 16:20:19
TOKİ'den İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiler paylaşıldı:

"İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 31 Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirebilirsiniz."

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