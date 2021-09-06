TOKİ'den ikinci indirim kampanyası

Bakan Kurum, 'TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz' açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl da yoğun talep üzerine başlatılacağını duyurdu. Kurum, kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağını ifade etti.

Bakan Kurum kampanyanın detaylarını şu sözlerle anlattı:

"TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlıyoruz.

Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az %25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız %22 indirim kampanyasından faydalanabilecek"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.