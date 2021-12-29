TOKİ’den borcunu ödemeyen 12 bin kişi hakkında yasal süreç

TOKİ, konut taksitlerini ödemeyen 12 bin 777 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ projelerinde beklenmeyen bir hadise yaşandı. TOKİ, daha önce konut sahibi yaptığı 12 bin 777 kişiden borçlarını tahsil edemedi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu ödemeyen 12 bin 777 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Sayıştay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği rapora göre, 12 bin 777 mülk sahibi, 10 ve üzeri sayıda taksidini ödemeyince borç miktarı 330 milyon 385 bin 994 TL'ye dayandı.

BORCUNU ÖDEMEYENLER İÇİN DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, 8 bin 884 kişinin 15 ve üzeri taksidi ödememesi üzeirne taşınmazlara ait ödenmeyen borç 285 bin 179 TL oldu. 6 bin 808 kişi ise 20 ve daha fazla taksidi ödemeyerek 253 milyon 382 bin TL; 5 bin 525 kişi 25 ve üzeri taksidi ödemeyerek 225 milyon 575 TL, 4 bin 431 kişi ise 30 ve üzeri taksidi ödemeyerek toplamda 196 milyon 395 bin TL borç oluşturdu.

TOKİ, konut taksitlerini ödemeyen vatandaşlar hakkında fesih ve dava sürecinin başlatıldığını açıkladı.

DİĞER ALACAKLARINI DA TAHSİL EDEMEDİ

TOKİ'nin farklı kurum ve kuruluşlara yaptığı satışlardan oluşan alacaklarının da tahsil edilemediği öğrenildi. TOKİ, 7 AKP, 1 MHP, 1 bağımsız aday ve bir de kayyum tarafından yönetilen belediyelerden ödemelerini alamadı.

TOKİ'nin Amasya Ziyaret, Uşak, Mersin Erdemli, Kars, Konya Beyşehir, Trabzon Ortahisar, Ağrı, İstanbul Fatih, Hatay Payas, İstanbul Esenler Belediyelerinden tahsil edeceği 113 milyon 336 bin TL borç bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.