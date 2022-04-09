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TOKİ’den Ankara’da yatırım duyurusu

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TIMETURK / EKONOMİ / TOKİ’den Ankara’da yatırım duyurusu

TOKİ’den Ankara’da yatırım duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 18 ilde 188 arsa için başlattığı satışta, Ankara’daki 67 arsa için 20-21 Nisan’da açık artırma yapılacak.

2 Saat Önce
2022-04-09 16:48:26
TOKİ’den Ankara’da yatırım duyurusu

Ankara'nın muhtelif yerlerindeki arsalar için açık artırma tarihini açıklayan TOKİ yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ayaş, Bala, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan ve Yenimahalle'de satışa çıkarılan arsalar için 21 Nisan'da saat 10:30'da yapılacak olan açık artırmaya online olarak da katılım sağlanacak.

Fiyatları 107 binden başlayan arsalar için 20-21 Nisan'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde açık artırma yapılarak satışa sunulacak. Arsalar vadeli, KDV'den muaf tutulacak. İnternet katılımı ise, 19 Nisan saat 10.00 itibariyle sonlanacak.

ANKARALILAR ARSALARA BAKMAYA BAŞLADI

Yatırım yapmak isteyen Ankaralılar, arsalara bakmaya başladı. Çankaya'da bulunan arsayı bakmaya gelen Nahide Aynı, “Arsa satışını TOKİ'den online olarak haberdar oldum. Kendi evimi inşa etmek istiyorum. Bu nedenle arsa arayışına girdim. Bence TOKİ'nin bu fırsatı da kaçınılmazdı. Kendi evimi yapmak için arsalara bakmak için buradayım” dedi.

Serkan Geçgin ise “Ankara'da TOKİ tarafından satışa çıkartılacak olan arsaları inceliyorum. TOKİ güvencesiyle hem taksit, vade avantajını hem de lokasyon ve muhtelif konumlardaki önemli arsalarını inceliyorum. Bunları ticari yatırım amaçlı değerlendirme çabası içerisindeyiz. İnşallah satışa çıkartılacak olan arsalardan birkaçını almayı düşünüyoruz. TOKİ güvencesiyle karlı bir yatırım olacağı inancındayım” diye konuştu. (DHA)

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