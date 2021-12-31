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TIMETURK / EKONOMİ / TOKİ’den açıklama

TOKİ’den açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, 'İstanbul'un Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Silivri ilçelerinde 2019 yılında inşaatına başladığımız 5 bin 565 sosyal konut ve 142 dükkanın yapımı tamamlandı.' dedi.

39 Dakika Önce
2021-12-31 19:41:40
TOKİ’den açıklama

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'de evi olmayan tek bir kişi kalmayana kadar çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Afet konutlarıyla birlikte 185 bin konutun inşaatının sürdüğünü aktaran Bulut, "2020 yılında Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 150 bin konut projesinin inşaatları yükseliyor. Şu anda aktif 820'ye yakın şantiyemiz var. Bu dönemde belki özel sektörde konut arzı biraz azaldı. Biz TOKİ olarak bu konut açığını kapatmak maksadıyla İstanbul, Ankara ve büyükşehirlerimiz dahil olmak üzere sosyal konut projelerini hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu yıl sosyal konut anlamında ihale ettiğimiz konut sayısı da 73 binin üzerinde." dedi.

2019 yılından bu yana ülke genelinde birçok afetin yaşandığına dikkati çeken Bulut, bu bölgelerde büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

"3 bin 500'e yakın rezerv konut inşa ediyoruz"

Malatya ve Elazığ'da konutların büyük bir çoğunluğunu teslim ettiklerini aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"İzmir'de ise Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ilk etap konutlarımızı teslim ettik. Bunun yanında İzmir'de rezerv alanda İzmir'in kentsel dönüşümüne katkıda bulunmak maksadıyla depremde hasar görmüş yapılardaki vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla 3 bin 500'e yakın rezerv konut inşa ediyoruz. Manavgat'ta yaraları sarmak maksadıyla devletin şefkat elinin vatandaş tarafından hissedilmesi bakımından biz bir ay içerisinde ilk konutlarımızı teslim ettik. Diğer konutlarımız da hızla yükseliyor. 2020 ve 2021 yılında da birçok projemizi afet bölgelerinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla hazırladık."

"5 milyon vatandaşa yuva olduk"

TOKİ'nin yurt dışında da birçok projeye imza attığını aktaran Bulut, dünyanın gıptayla baktığı bu modeli çeşitli ülkelere özellikle yakın coğrafyaya yaymaya çalıştıklarını, bu çerçevede Pakistan, Sri Lanka, Endonezya, Somali'de örnek çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'un Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Silivri ilçelerinde 2019 yılında inşaatına başladığımız 5 bin 565 sosyal konut ve 142 dükkanın yapımı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek. 2003 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle birlikte 5 milyon vatandaşa yuva olduk. Vatandaşımızın bu memnuniyetini görüyoruz. Vatandaşın TOKİ'den beklentilerini de biliyoruz. Biz yine aynı kararlılıkla, aynı azimle yeni ve büyük projeler üreterek onlara yuva olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda evi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana dek projelerimizi devam ettireceğiz. İstanbul'da da şu anda tamamlanmış 5 bin konutluk projemiz var. Önümüzdeki süreçte vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah bu sayıları da daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz."

Bulut, 2022 yılı için de birçok sosyal konut hazırlığı içinde olduklarını sözlerine ekledi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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