TOKİ'den 28 ilde açık artırmayla konut satışı

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 28 ilde 472 konutu satılığa çıkardığını duyurdu. Satışlar açık artırmayla 5-6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek dairelerde yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanı bulunuyor.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 28 ilde satılığa çıkarılan 472 konut için detaylar belli oldu.

Satışlar açık artırmayla 5-6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açık artırmaya internet katılımı 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10.30'da sona erecek.

İşte il il güncel kampanyalı liste ve açık artırma tarihleri...

5 Nisan Salı

Bursa, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Kayseri, Nevşehir, Tokat, Kars, Iğdır, Adıyaman, Şırnak, İstanbul (Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Maltepe, Pendik, Şile ve Arnavutköy)

6 Nisan Çarşamba

Balıkesir, İstanbul (Sancaktepe), Ankara, Eskişehir, Mersin, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Muş

7 Nisan Perşembe

Aydın, Muğla, İzmir, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Malatya

TOKİ'DEN KURALI KONUT SATIŞLARI BUGÜN BAŞLADI

Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın listesinde yer alan duyurulara göre Konya ve Tokat için ise başvurular 28 Mart (bugün) tarihinde başladı. Listede yer alan Kilis ve Bitlis için ise başvuru süreci Nisan ayı içerisinde başlayacak. Kırıkkale'de ise satışlar önceki gün başladı.

TOKİ listesine bakıldığında Bitlis'te yer alan konutlar sadece engelli vatandaşlar için satışa çıkarılacak. Diğer şehirlere tüm vatandaşlar başvuru yapabilecekler.

Hangi şehirde kaç konut satılacağını da açıklayan TOKİ; Bitlis'te engelli vatandaşlar için 12 daire satılacağını açıkladı. Kırıkkale'de ise daire satışı 58 adet olacak. Kilis için 67, Konya için 179, Tokat için 93 konut satışı yapılacak. Bu konutlardan bazıları orta gelir grubu bazıları ise alt gelir grubu kapsamında olacak.

TOKİ'DEN KONUT ALMAK İÇİN

TOKİ tarafından satışa çıkarılan alt gelir grubu konutlarından almak için vatandaşlar alt gelir grubu ve orta gelir grubu durumuna göre başvuru yapacaklar.

Alt gelir grubu için aylık hane gelirinin 10.000 TL'yi aşmaması ve 25 yaş şartının doldurulması isteniyor. Orta gelir grubunda ise 18 yaş şartı ile başvuru yapılabilir. Gelir şartı da bulunmaz. Tüm bu koşullar dışında TOKİ'den ev almak için projenin bulunduğu şehirde ikamet ediyor olmak yada nufüsuna kayıtlı olmak gerek.

Bu şartların sağlanması durumunda TOKİ başvuruları yapılır.

Bitlis Konut Satışı

Tokat Konut Satışı

Kırıkkale Konut Satışı

Kilis Konut Satışı

Konya Konut Satışı

SÜREYİ KAÇIRMADAN BAŞVURULARI TAMAMLAYIN

TOKİ'den konut almak için başvuru sürecinin kaçırılmaması gerekiyor. Başvurular e-Devlet'ten ön başvuru daha sonra Ziraat Bankası'na başvuru ücretinin yatırılması şeklinde tamamlanır. Bunun dışında vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerinden de başvurularını tamamamlayabilirler.

Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ ilan ettiği tarihte kura çekilişi düzenleyecek. Ardından hak sahipleri belirlenecek ödeme planları hazırlanacak ve konut teslimleri tamamlanacak. .