TOKİ bu illerde konut satışı yapacak: En ucuzu 166 bin lira!

TOKİ, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde konutları satışa çıkardı. Uygun fiyatlarla satışa çıkan konutlar istenildiğinde taksitle de alınıyor.

TOKİ satışa çıkardı: En ucuzu 166 bin lira

TOKİ alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Alt gelir grubu için en uygun 166 bin 470 liraya konut satışı gerçekleşiyor.

İşte TOKİ'nin satış yaptığı iller ve fiyatlar:

AFYON

253 konut, 14 dükkan

En ucuz: 191.103 lira

En pahalı: 265.994 lira

BARTIN

108 konut

En ucuz: 193.067 lira

En pahalı: 347.849 lira

ELAZIĞ

22 konut

En ucuz: 193.149 lira

En pahalı: 206.142 lira

ERZİNCAN

64 konut

En ucuz: 176.522 lira

En pahalı: 354.023 lira

İZMİR

141 konut

En ucuz: 336.761 lira

En pahalı: 544.849 lira

KARS

153 konut

En ucuz: 249.029 lira

En pahalı: 478.223 lira

KİLİS

32 konut

En ucuz: 166.470 lira

En pahalı: 242.865 lira

KOCAELİ

10 konut

En ucuz: 210.258 lira

En pahalı: 226.765 lira

VAN

49 konut

En ucuz: 182.250 lira

En pahalı: 931.284 lira

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.