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TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi bugün mü?

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde inşa edilen Toki Başakşehir Kayabaşı - Hoşdere projesi için kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gözler TOKİ'nin bugün yapacağı canlı kura çekilişine çevrildi

58 Dakika Önce
2022-02-02 11:44:42
TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi bugün mü?

TOKİ'nin İstanbul Başakşehir projesinin başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Toki Başakşehir Kayabaşı - Hoşdere projesinin kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor.

TOKİ kurasının saat 11.00'de başladı.. Noter huzurunda yapılan kura çekilişi şu an TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

BAŞAKŞEHİR PROJESİNİN DETAYLARI

İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacak.

HAK KAZANAMAYANLARIN BAŞVURU
ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 04 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 21 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinden sözleşme imzalamayanların başvuru bedelleri ise 28 Şubat 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra toplam 30 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacak. .

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