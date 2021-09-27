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TIMETURK / EKONOMİ / TOKİ, açık artırma yöntemiyle konut ve iş yeri satacak

TOKİ, açık artırma yöntemiyle konut ve iş yeri satacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 34 ilde 144 konut ile 26 ilde 96 iş yerini, 6-7 Ekim'de açık artırma yöntemiyle satacak.

1 Saat Önce
2021-09-27 13:50:56
TOKİ, açık artırma yöntemiyle konut ve iş yeri satacak

TOKİ, 6 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da 144 konut için, 7 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da ise 96 iş yeri için müzayede yapacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

Alıcılar; Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara, yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 veya 180 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek.

Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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