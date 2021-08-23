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TIMETURK / EKONOMİ / TOKİ, 285 konutu açık artırma ile satışa sundu

TOKİ, 285 konutu açık artırma ile satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi’nde inşa edilen 285 konutu ‘Açık Artırma Yöntemi’ ile satışa sunduğunu duyurdu.

24 Dakika Önce
2021-08-23 20:59:04
TOKİ, 285 konutu açık artırma ile satışa sundu

Alıcıların, konut ve iş yerlerine yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecekleri bildirildi.

CANLI YAYINLA TEKLİF ALINABİLECEK

285 konutun açık artırma yöntemi ile satışa sunulmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Konutlar 6 ay içinde teslim edilecek. Açık artırmaya başvurular 25 Ağustos'ta başlayacak.

Müzayede 9 Eylül 2021, Perşembe günü saat 11.00'de İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak.

Ayrıca Emlak Yönetim'in internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası tarafından yürütülecek ve açık artırma günü de bankanın tüm şubelerine başvuru yapılabilecek” denildi.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere TOKİ ve Emlak Yönetim'in internet adreslerinden ayrıca TOKİ çağrı merkezinden ulaşılabileceği ifade edildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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