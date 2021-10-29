Token nasıl bir yatırım aracı?

Dijital mülk olarak da adlandırılan bu sistemde herhangi bir ürün veya hizmet için de token oluşturmak mümkün

Dijital paralar hayatımıza hızlı bir şekilde girdi. Finans teknolojilerinin yeni bir şekil kazanması ise bireysel ve kurumsal yatırımcıları da yeni bir arayışa sokmuş vaziyette.

Özellikle kurumsal bazda yoğunlukla karşı karşıya kaldığımız ve merak edilen konuların başında "Token" geliyor.

Curve dao token olarak da tanımlanan "Token" üzerine inşa edildiği blok zincirdeki ürüne değer kazandırmayı amaçlamaktadır. Transfer edilebilme özelliğine sahip token herhangi bir ürünü veya hizmeti de temsil edebilir.

Dijital mülk olarak da adlandırılan bu sistemde herhangi bir ürün veya hizmet için de token oluşturmak mümkündür. Bir ürünün değerini güçlendirmek ve kalitesini arttırmak amacı güden token, kripto para borsasında da işlem görmektedir.

Peki bu sistem hangi dinamiklerle işliyor?

Token sisteminin altyapısı

Token, var olan bir blokzincirdeki birim değer. Token'ların kendi blokzincirleri yok ama mevcut bir kripto para biriminin blokzincirine bağımlıdırlar. Token'ların birim değeri olduğu için bu değer alınıp satılabilmekte. Değer, madeni para, puan, sertifika, oyun içi öğeler gibi şekillerde gerçekleşiyor.

Halka nasıl açılıyor?

Token'lar yoğunluklu olarak borsada halka arz edilen şirketlerin halka arz ile karşılaştırılabilecek bir ICO (“Initial Coin Offering” ya da Türkçesiyle “İlk ​Koin Arzı”) veya IPO (“Initial Public Offering” ya da Türkçesiyle “İlk Halka Arz”) kitle satışında fon toplamak için kullanılmaktadır.ICO durumunda, şirketler blokzincir üzerinden halka açılabilir.

Varlıkların dijitalleştirilerek bir dağıtık defter üzerinde işlem görmesi her düzeyde yatırımcıya çok önemli avantajlar sunuyor. Likit olmayan varlıklara küçük miktarlarda yatırım yapılabilmesine imkan sağlıyor. Reel varlıkların token haline getirilmesi işleminde ise reel dünya ile ilgili gerekli hukuki bağlantıların oluşturulması, dijital varlıkların daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor.

Blokzincirin parçası

IPO, ICO veya Token Crowdsale'de bir şirkette hisse satın aldığınız gibi, satın aldığınız jetonlar şirketteki bir payı temsil etmek için kullanılabilir veya karar verme için oy haklarınız olabilir. Bu nedenle jetonlara kripto para varlıkları veya kripto varlıkları ve kripto özkaynakları da denmektedir. Bir kripto para birimi ve bir token arasındaki en büyük fark, kripto para birimlerinin kendi blokzincirine sahip olmaları. Diğer yandan token'ler, merkezi olmayan uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştıran Ethereum, Bitcoin, Waves gibi bir blokzincir üzerine inşa edilmiştir.

Kamu "para"nın neresinde?

Token para, içsel değerinden daha büyük bir değeri temsil eden bir para biçimi. Bankalar, altın veya diğer değerli metallerde ağırlıklarına değer madeni paralar piyasaya sürmekteler fakat kısa süre sonra belirli bir miktarda değerli metal değerinde olacağını garanti edebilecekleri banknot veya madeni paralar gibi jeton paraları vermeye başladı. Token para, bankanın banknot veya madeni paraların garantisine veya desteğine dayanmaktadır. Aynı zamanda kamu yasalarına tabi. Bazı durumlarda, token parası enflasyon veya hükümet çok fazla para basması nedeniyle değerde düşebilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.