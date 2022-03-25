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TIMETURK / EKONOMİ / Tokat Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi

Tokat Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Tokat Yeni Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

55 Dakika Önce
2022-03-25 14:05:34
Tokat Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi

İstanbul Havalimanı'ndan 09.00'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2582 sefer numaralı "Tokat" isimli yolcu uçağı 10.35'te Tokat Yeni Havalimanı'na indi.

Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip.

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