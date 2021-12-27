TOGG yönetiminden 'kur' açıklaması

TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş son dönemde kur piyasasındaki dalgalanmanın üretim planlamaları üzerinde etkisi olup olmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, "15 senelik planlarımızı yapıyoruz ve planlarımızı değiştirecek boyutta bir değişiklik görmüyoruz” diye konuştu.

Bloomberg HT'ye konuşan Karakaş, “Hammaddenin yanında hücre krizinin de olabileceğini öngörüyoruz. İş ortağımızla birlikte bir şirket kurduk. Ortağımızla birlikte dünyadaki diğer kaynaklara ulaşma imkânımız var." ifadelerini kullandı.

ÖTV zamlarının elektrikli araçlar üzerindeki etkisini değerlendiren Karakaş, “Bize özel ayrıcalıkların olması yönünde bir beklentimiz yok ama tüm dünyada elektrikli araçlar teşvik ediliyor ve ülkemiz de bunu desteklediğini ifade etti. Bu strateji doğrultusunda gelişmeler olacaktır” dedi.

Döviz kurlarındaki dalgalanma

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın şu anda olumsuz etkisi görmediklerini söyleyen Karakaş, “Şu an üretim yapan veya üretimi geliştirmekte olan şirketlere göre daha şanslıyız çünkü üretime hazırlanıyoruz tesisimizi kuruyoruz yatırım boyutundayız. 15 senelik planlarımızı yapıyoruz ve planlarımızı değiştirecek boyutta bir değişiklik görmüyoruz” diye ekledi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.