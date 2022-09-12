TOGG'un yola çıkacağı tarih açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yerli otomobili ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil TOGG ile ilgili dikkat çeken açıklama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi.

Yerli otomobil TOGG hakkında da açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse 2017'de görevini üstlendiğimiz TOGG'un da yani Türkiye'nin ilk yerli, milli ve bütün hakları Türk olan bir otomobilin fabrikasının 29 Ekim'de Gemlik'te açılışını gerçekleştireceğiz. Mart ayında inşallah TOGG'a hep beraber binebileceğiz. Yüzde yüz elektrikli, masrafı yok. Benzinliye göre hava kirliliği yok. Çevre dostu bir arabaya hep beraber bineceğiz. Dünyayla aynı zamanda. Bütün dünyada aynı teknoloji aynı zamanda Türkiye'ye getirmiş oluyoruz." .