TOGG'un yeni logosunu kim tasarladı? TOGG logosunun anlamı nedir?

Türkiye'nin otomobili TOGG logosu değişti. TOGG'un yeni logosunu kim yaptı? TOGG'un yeni logosu ne anlam taşıyor?

TOGG tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Otomobili TOGG'un logosunun değiştirildiği açıklanmıştı.

Merak edilen konulardan birisi de yeni logonun kim tarafından tasarlandığı ve ne anlam taşıdığı.

TOGG logosunun anlamı nedir?

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor.

TOGG'un logosunu kim tasarladı?

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş logonun, bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada önemli markaların logolarını oluşturan marka ajansı CGH tarafından tasarlandığını belirterek, "Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de logomuzun tescil işlemleri için gerekli süreçleri başlattık. Logomuz Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda logomuzdaki dualite teması Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini besliyor.” ifadelerini kullanmıştı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.