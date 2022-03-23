DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
POCO M4 Pro modeli Türkiye’de satışa sunuldu
Tokat uçak bilet fiyatları 2022 | İstanbul-Tokat THY uçak bileti ne kadar? İstanbul'dan Ankara'dan Tokat'a uçak bileti kaç lira?
Togg'un fabrikasında önemli gelişme! Robotlar provalara başladı
Elon Musk, Tesla'nın Almanya fabrikasını dans ederek açtı
Belarus'tan kritik Ukrayna ve Polonya kararı!
2022 Açık lise sınav görevli ücretleri | MEB AÖL sınav görevi (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) ücreti ne kadar?
İstanbul’da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
Kuntz, Portekiz maçıyla ilgili Alman basınına konuştu
Ukrayna saldırısı sonrası kapanan Rus borsası yarın kısıtlı olarak açılıyor
Biden'dan kimyasal silah uyarısı
BTP lideri Baş, Anıtkabir'de Atatürk'e dua etti
Kemal Koranel neden istifa etti? Kemal Koranel kimdir? Yeni Ankara Barosu Başkanı kim olacak?
Putin'den son dakika hamlesi
Ukrayna hükümeti savaşın biteceği tarihi açıkladı
Pelin Batu ile Macit Bitargil boşanıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Togg'un fabrikasında önemli gelişme! Robotlar provalara başladı

Togg'un fabrikasında önemli gelişme! Robotlar provalara başladı

Togg'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı

19 Dakika Önce
2022-03-23 16:23:30
Togg'un fabrikasında önemli gelişme! Robotlar provalara başladı

Togg açıklamasına göre, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020'de başladığı Gemlik tesislerindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor.

Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı.

Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, bu yılın temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak.

MART 2022_toggic22

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan ve toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik tesisinde boyahane ofisleri de tamamlandı.

Planları dahilinde ilerleyen Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

MART 2022_toggiccccc

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş