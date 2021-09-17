DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Lagarde, faiz sorusuna cevap vermedi
TOGG'un 'alan adı' başvurusu reddedildi
Ali Erbaş yeniden atandı
Nahda Hareketi’nden ‘siyasi kriz’ açıklaması
Fed yetkililerinin yatırımlarına inceleme!
Bisiklet İnisiyatifi ekibi Kayseri'den sonra İstanbul'da
İşletmeler pandemide çalışanlarını ne kadar korudu?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı
Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Manisa'da başladı
Ressam Vincent Van Gogh'un yeni keşfedilen çizimi ilk kez Amsterdam'da sergilendi
Milyonları ilgilendiren Ekonomi Paketi'nin detayları belli oldu
Bodrum'da bisiklet yarışı heyecanı
ABD için çalışan Afgan tercümanlar açlık grevinde
Yerli ayçiçeği tohumu ile yetiştirilen ürünler hasat edildi
ABD Senato ofisleri, cumartesi düzenlenecek gösteri öncesi kapatılacak

TIMETURK / EKONOMİ / TOGG'un 'alan adı' başvurusu reddedildi

TOGG'un 'alan adı' başvurusu reddedildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun(TOGG), 'togg.com' alan adının devri için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü(WIPO) nezdinde açtığı dava reddedildi.

2 Saat Önce
2021-09-17 00:44:51
TOGG'un 'alan adı' başvurusu reddedildi

WIPO, togg.com'un 2003 yılında kaydedildiği, TOGG'un ise 2018 yılında kurulduğuna dikkat çekerek alan adı sahibinin 'kötü niyetli kayıt' yapmadığına karar verdi.

TOGG'un togg.com alan adının sahipliği için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 'ne (WIPO) yaptığı başvuru reddedildi.

thumbs_b_c_e80af652636637d618342d05b3bc4b10

Şu anda TOGG, 'togg.com.tr' alan adının sahibi olsa da 'togg.com' 'The Office of George Gloud'a ait.

WIPO açıklamasına göre togg.com ilk olarak 2003 yılında kaydedilmiş. George Gloud 2001 yılında IT hizmetleri veren TOGG Inc. isimli şirketi kurup 2012 yılına kadar u şirketin CIO'luğunu yürütmüş.

thumbs_b_c_7524d4887fdb0e862bbf149589ea58c4

Ancak 2010 yılında şirketi CedarPC isimli bir başka şirket satın almış. CedarPC bunun ardından bşka bir şirketle birleşmiş ve bu birleşmeden sonra T.C.B. Associates firması ortaya çıkmış. Togg.com'a girildiğinde de o yüzden 'tcbinc.com'a yönlendiriliyorsunuz.

thumbs_b_c_fc24bc1cb734c69ea8d4376949c97e84

WIPO Türk TOGG'un 2018'de kurulduğunu da göz önünde bulundurarak bu bilgiler ışığında 'kötü niyetli bir kayıt olmadığı' kanaatine vardı. TOGG'un başvurusunu reddetti.

TOGG'un bu karara itraz etme hakkı bulunuyor. Bunun yanında alan adının sahibiyle anlaşma yoluna gitmeyi de seçebilir.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş