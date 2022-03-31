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TIMETURK / EKONOMİ / Togg, 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde

Togg, 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde

Togg, Great Place to Work Enstitüsü’nün 'Türkiye’nin En İyi İşverenleri' listesinde yerini aldı.

2 Saat Önce
2022-03-31 15:59:24
Togg, 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, insan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini, 2021'de aldığı Great Place to Work Sertifikası ile tescilleyen Togg, şimdi de “Türkiye'nin En İyi İşverenleri” arasına girdi.

Great Place to Work Enstitüsü'nün, dünya çapında 100 milyonu aşkın çalışan bağlılığı anketinden derlenen verilerle desteklediği çalışma, Togg'un yüksek güven kültürüne sahip bir iş yeri olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma, çalışanların değerlendirmeleri ile güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu bakımından şirket uygulamalarını ve yaşatılan kültürü mercek altına alıyor.

"Klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler"

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, genç bir şirket olarak “Türkiye'nin En İyi İşverenleri” arasında yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Global bir platform olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kurduğumuz yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını göstermesi açısından çok değerli. Biz Togg'da klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturuyoruz. Günümüzde pek çok firma bu çevik yapıya dönüşmeye çalışıyor. Biz ise bu yapının içine doğduk. Bizim için kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü önem taşıyor. Onay süreçleri geleneksel yapılardaki gibi işlemiyor.

Herkes çalıştığı alanla ilgili süreçlerde inisiyatif alma konusunda sorumlu. Sadece organizasyonun değil, doğal olarak çalışma ortamının da çevik olması gerektiğine inanıyoruz. Ofisimiz de yaşayan, esnek ve katılımcı bir çalışma deneyimi oluşturmak üzere tasarlanmış durumda. Şirketimizi, yeniliklere ve öğrenmeye açık, duygusal istikrarı ve entelektüel sermayesi olan, insanlarla pozitif iletişim kurmayı tercih eden çalışanlarımızla çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bu inançla hep daha iyisi için çalışmayı sürdüreceğiz.” AA .

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