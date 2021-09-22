TOGG'tan girişimcilere çağrı

TOGG CEO’su Karakaş, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde konuştu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su M. Gürcan Karakaş, Türkiye'deki mobilite ekosistemini start-up'larla birlikte dönüştürdüklerinin altını çizerek, "Özellikle 'smart living' akıllı yaşam diye tabir ettiğimiz alandaki bağlantılı teknolojilere hizmet edecek çözümler üreten ve yine 'disruptive' dediğimiz, oyunun kuralını değiştirecek, ezberleri bozacak alanlarda adım atan start-up'lar radarımızda" dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde konuşan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü, TOGG olarak bu dönüşümün bir parçası olmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle planlar doğrultusunda adım adım ilerlediklerini ifade eden Karakaş, "2018 yılında başlayan ve 2033'e kadar sürecek olan 15 yıllık bir iş planı yaptık. Bu planın çerçevesini işinin ehli bir ekiple destekliyoruz. Bir yandan Gemlik Tesisi'mizdeki çalışmalarımız hızla devam ederken, diğer yandan mühendislik ve geliştirme tarafında da hız kesmeden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

'220 START-UP İNCELEDİK'

Karakaş, TOGG'un mobilite ekosistemi içinde başka şirketlerle, özellikle de start-up'larla iş birliklerinin çok önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Bugünün otomobil dünyası ürün konseptini oluşturma, aracı geliştirme, üretme, satış ve sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor. Bizim işimiz ise başkalarının işinin bittiği yerde başlıyor çünkü biz otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürüyoruz. Buradaki dönüşüm için yeni yetkinliklere sahip olan tedarikçiler ve iş ortaklarına ihtiyacımız var. Çünkü veri bazlı iş modelleri bu yeni dünyada çok önemli ve müthiş bir potansiyel. 2035'ten itibaren kârlılık havuzunun yüzde 40-50'sinin bu dünyadan geleceği öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Girişimler ile işbirliklerine önem verdiklerini kaydeden Karakaş, "Yolculuğumuz içinde, tüm geliştirme süreçlerimizde bulabilirsek tercihen Türkiye'den, bulamazsak dünyanın neresinde ise en iyileri bulup iş birliği yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Özellikle “smart living” akıllı yaşam diye tabir ettiğimiz alandaki bağlantılı teknolojilere hizmet edecek çözümler üreten ve yine “disruptive” dediğimiz, oyunun kuralını değiştirecek, ezberleri bozacak alanlarda adım atan start-uplar radarımızda. Şimdiye kadar 85'i Türkiye'den 220 start-up'ı inceledik, 125 start-up ile görüştük, 24 start-up ile anlaşmalar yaptık ve 10 start-up ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye'deki mobilite ekosistemini start-up'larla birlikte dönüştürüyoruz" bilgisini paylaştı.

TEKNOFEST'e katılan TOGG, 2022 yılında üretime başlayacağı C-SUV ön gösterim aracı ile batarya modülünü de festival katılımcılarının ilgisine sundu.

TOGG'un, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceği belirtildi.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.