TOGG satış sonrası ekosistemini dönüştürecek

Türkiye dünya çapında bilinen Toyota, Hyundai, Fiat, Ford ve Renault gibi markalara üretim yaptı fakat aynı zamanda, arka planda bu üretimlerin dışında birçok otomobil markasına yedek parça desteği sağladı

Türkiye'nin Otomobili'nde (TOGG) ilk aracın seri üretim bantlarından çıkıp yollarla buluşmasının ardından, elektrikli otomobillerin ihtiyacı olan tüm altyapının büyük bir ivmeyle ülke çapında gelişeceğine vurgu yapılıyor. Motor AŞİN CEO'su Saim Aşçı, "Bu proje için çalışan binlerce mühendis içinde çok nitelikli 500'e yakın mühendis projenin yarınına imza atmak üzere üstün gayretle çalışıyorlar. 2023 yılına kadar kademeli olarak toplam 4 bin 300 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor. Yazılım, otonom, elektrik gibi teknik konularda uluslararası standartları yakalamaya çalışıyorlar" derken şu yorumda bulundu:

5 sene içindeki sektörel etkisi

"Ülkemizin böyle gecikmiş olan bir projeye start vermesini, canı gönülden destekliyoruz. Üretime geçişle birlikte bu girişimin maksimum 5 sene içinde otomotiv satış sonrası ekosistemini ve yedek parça sektörünü de hızla dönüştüreceğini öngörüyoruz. Türkiye otomotiv sanayisi edindiği köklü tecrübelerle çok güçlü bir yapıda ve TOGG projesi kapsamında üretilecek otomobillerin ihtiyaç duyacağı tüm komponentleri geliştirecek, OEM ve eşdeğer parça statüsünde üretim kabiliyetine sahip birçok yerli markayla 6 Milyar Euro'luk pazarın 2 katı büyüme potansiyeli var."

Proje ile yarını konuşuyoruz

TOGG projesinin en heyecanlandıran konusu belki de kamuoyunda çok fazla gözükmeyen, nitelikli istihdamla sadece üretim boyutu değil, belki yazılım ve yönetim noktasında küresel olarak yarını ve daha gelişmiş noktaları konuşan projelendiren ve hayata geçirmek üzere pozisyon alan ender ülkelerden biriyiz. Kısacası bu proje ekibi yarını konuşuyor. Bunun, arkadan gelecek mühendis veya teknisyen boyutundaki tüm genç jenerasyona da büyük ümit ve heyecan verdiğini düşünüyoruz.

Aşçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'daki regülasyonlara bağlı olarak elektrikli otomobillere olan ilginin artışı ve Türkiye'nin lojistik üssü konumunda yer almasıyla, girişimin seri üretim elektrikli otomobil ihracatının yanı sıra, yedek parça ihracatıyla da ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlayacak. 2019 yılında lansmanı yapılan TOGG'un, ülkemiz adına otomotivde bir milat. Türkiye dünya çapında bilinen Toyota, Hyundai, Fiat, Ford ve Renault gibi markalara üretim yaptı fakat aynı zamanda, arka planda bu üretimlerin dışında birçok otomobil markasına yedek parça desteği sağladı"

Pazarı tetikleyen bir girişim

Türk otomotiv sanayisinin yaklaşık 70 yıllık köklü bir geçmişi bulunuyor. Elektrikli araç yeni ve gelişmekte olan bir pazar. Bu pazardan alınabilecek maksimum paydayı alabilme ihtimalimiz varken, sadece satış sonrası olarak üretim yapmamız nispeten küçük bir vizyon...

Ülkemiz otomobil endüstrisinde yedek parça sektörünün her yıl ortalama 3 milyar avrodan n fazla ihracat gerçekleştiriyor. Yerli üretim otomobiller pazarın gelişmesinde büyük rol oynadı. TOGG projesi kapsamında üretilecek otomobillerin ihtiyaç duyacağı tüm komponentleri geliştirecek, OEM ve eşdeğer parça statüsünde üretim kabiliyetine sahip birçok yerli markayla pazarın 2 kat büyüme potansiyeli var. Karoserden yürüyen aksama, janttan şanzımana, camdan lastiğe, bataryaya, motor ve şanzımana her alanda parça geliştirebilen ve üretebilen yerli markalarımız mevcut. Bu nedenle üretime geçişle birlikte girişimin maksimum 5 sene içinde otomotiv satış sonrası ekosistemini ve yedek parça sektörünü hızla dönüştüreceği öngörülmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.